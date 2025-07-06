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بوتين يذكر أمريكا بالدعم الروسي لها للاستقلال عن المملكة البريطانية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين يذكر أمريكا بالدعم الروسي لها للاستقلال عن المملكة البريطانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
محمد عبد المعز

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد في خطاب متلفز عن العلاقات الروسية الودية،والمتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عهد الإمبراطورية الروسية التي دعمت الدولة الأمريكية الحديثة في الاستقلال عن المملكة البريطانية العظمى عبر إرسال السلاح الروسي لواشنطن حتى حققت الاستقلال.

وأضاف بوتين أن موسكو دعمت سكان الشمال الأمريكي بإرسال السلاح خلال الحرب الأهلية الأمريكية لقيام روسيا بالتزام الحياد الدائم حول مختلف القضايا الدولية.

في اتجاه آخر يزداد التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا بالفترة الأخيرة،وكانت الإدارة الأمريكية للرئيس ترامب اتخذت قرارا سياسيا بوقف الحرب الأوكرانية الروسية لمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة كما قال ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واعتمد ترامب في قراره على وقف إرسال السلاح الأمريكي لأوكرانيا لتتوقف الحرب.

لكن تحدث الرئيس الأوكراني زيلينسكي مؤخرا عن تقدم المحادثات الأوكرانية الأمريكية للحصول على منظومة الباتريوت الأمريكي الدفاعية الجوية مما يؤدي لاستمرار الصراع لفترة أطول.

الرئيس الروسي العلاقات الروسية الودية والمتميزة الولايات المتحدة الاستقلال المملكة البريطانية

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