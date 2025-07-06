بعد وداع مونديال الأندية مبكرا.. الوداد يقرر الإطاحة بـ 20 لاعب

كشفت تقارير صحفية، عن استقرار محمد أمين بنهاشم، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، على الإطاحة بأكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وودّع فريق الوداد المغربي بطولة كأس العالم للأندية 2025 مبكرًا من دور المجموعات دون تحقيق أي فوز أو تعادل في البطولة.

قائمة الراحلين في الوداد

ووفقًا لصحيفة “المنتخب” المغربية فإن الوداد استقر على رحيل 20 لاعب وهم يوسف المطيع، فهد موفي، زكريا ناسيك، أيمن الديراني، جمال حركاس، عبد المنعم بوطويل، نبيل مرموق، المهدي موباريك، إسماعيل المترجي، إسماعيل بنقطيب، ميكاييل مالسا، محمد رايحي، حمزة الساخي، وليد ناسي، بيدرينيو، آرتور ووندروسكي، منير الهباش، عزيز كي، سيف الدين بوهرة، زكريا غيلان، بالإضافة إلى مايلولا الذي غادر الفريق بالفعل.

يُذكر أن فريق الوداد سيشارك في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.