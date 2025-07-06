قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عملية عسكرية في الجنوب السوري

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأحد عملية عسكرية في منطقة الجنوب السوري بقمة جبل الشيخ السورية حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبالأمس توغلت قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية،ودمرت اللواء 112 التابع للجيش السوري في عهد الرئيس بشار الأسد،واقتربت من العاصمة السورية دمشق على بُعد 10 كيلومتر.

وسرعان ما انسحبت القوات الإسرائيلية عقب تواصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو،ودعا الشيباني لتفعيل اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل،وسوريا الذي يعود لعام 1974.

وجاءت التحركات الإسرائيلية خلال عرض أمريكي جديد طلبه نتنياهو من ترامب بتوقيع اتفاق سلام سوري إسرائيلي،ورحب الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بفكرة السلام بالمنطقة،ودعا لتوقيع اتفاق سلام على أساس الإنسحاب الإسرائيلي من هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967 وتنتشر بها قوات حفظ السلام الدولية بين الطرفين بينما رفض وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر الإنسحاب من الجولان،وعرض الإنسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل ديسمبر عام 2024 عقب سقوط الأسد.