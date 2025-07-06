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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الروسي يدعو دول مجموعة البريكس لاستخدام العملات الوطنية

الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين
محمد عبد المعز

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة إلى مجموعة دول البريكس التي عُقدت قمتها اليوم الأحد في البرازيل إلى استبدال عملة النظام الليبرالي العتيق بالعملات الوطنية. 

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ضرورة تعدد الأقطاب بالعالم،وعدم السير نحو القطب الأوحد الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية في رسم خريطة العالم السياسية بوقت سابق عندما شن العملية الروسية الخاصة ضد أوكرانيا. 

وأسست روسيا خلال فترة الحرب مع أوكرانيا مجموعة البريكس الاقتصادية من أجل خلق نظام اقتصادي عالمي جديد موازي للنظام السائد الآن، الذي يديره صندوق النقد الدولي، وتفكر دول البريكس في إنشاء بنك يجمعهم على المستوى الدولي موازي لصندوق النقد،وتكون الدول الرئيسية في البريكس الصين وجنوب إفريقيا والهند، وبعض دول العالم الأخرى التي تسعى للإنضمام لمؤسسة الاقتصادية الجديدة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة دول البريكس العملة استبدال نظام الليبرالي العتيق

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