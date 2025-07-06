نتنياهو: لقاء ترامب قد يؤدي لوقف إطلاق النار بغزة

قال نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد قبل سفره بإن اجتماعه مع ترامب غدا الإثنين بالبيت الأبيض قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار بغزة حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو بإنه أرسل وفد لإكمال التفاوض إلى الدوحة حول تحقيق وقف إطلاق النار بينما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب الأسبوع الماضي التوصل للخطوط الرئيسية لتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

عقب لقاء وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر لتفعيل هٌدنة 60 يوما التي تؤدي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين بين الطرفين،وعودة المنطقة للتهدئة مع الاستعداد لإعادة إعمار قطاع غزة مرة أخرى خلال وقف شامل لإطلاق النار بالمنطقة.