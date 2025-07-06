وزير الخارجية الإيراني: الهجوم الصهيوني قا.تل للدبلوماسية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال حضور قمة البريكس اليوم الأحد في البرازيل بإن الهجوم الصهيوني على طهران كان قاتل للدبلوماسية.

وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على إنتهاك سيادة الدولة الإيرانية لمخالفتها المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة،وأشار عراقجي بإن الضربات الإسرائيلية دمرت البنية التحتية الإيرانية وتسببت في إصابة،وقتل ما يقارب من 6000 إيراني.

وترددت الأنباء بالوقت الحالي بوسائل الإعلام الإسرائيلية عن سعي نتنياهو لتوجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران عقب لقاء ترامب بالبيت الأبيض للحصول على الضمانات الأمريكية حالة دخول حرب جديدة مع إيران.

وعرض ستيف ويتكوف مسؤول المفاوضات النووية مع إيران شروط جديدة لعقد اتفاق أمريكي إيراني بالإضافة لتخلى طهران عن تخصيب اليورانيوم تخليها عن برنامجها الصاروخي الباليستي،وهي نفس دعوات نتنياهو التي قد يشن حربا جديدة بسببها على إيران حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.