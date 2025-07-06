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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي ينصح ماسك بالابتعاد عن السياسة

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت
محمد عبد المعز

نصح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت اليوم الأحد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالابتعاد عن السياسة،والتركيز في الأعمال التجارية سيكون ذلك أفضل للولايات المتحدة الأمريكية حسب سي إن إن. 

وأجرى ماسك استطلاع للرأي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي من أجل إنشاء حزب أمريكي جديد لنشر الحرية بواشنطن،وأطلق ماسك عليه اسم “حزب أمريكا” وحصل ماسك على نسبة تأييد 62% لإنشاء حزبه الجديد خلال تصويت مليون و400 ألف مواطن أمريكي. 

وعقب رحيل الملياردير الأمريكي من منصب وزارة الكفاءة الأمريكية الذي ظل به لفترة قليلة للغاية انتقد المشروعات الأمريكية الاقتصادية التي تقدمها إدارة ترامب،وأبرزها مشروع الموازنة الجديد الذي يؤدي لخفض الضرائب الأمريكية بدرجة كبيرة،وهو ما رفضه ماسك معتقدا بإنه سيضر بالاقتصاد الأمريكي،ويرفع الديون الأمريكية البالغة 36 تريليون دولار.

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الابتعاد السياسة

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