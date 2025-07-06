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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طلق ناري بالرأس.. كشف غموض إنهاء حياة عامل زراعي بكفر الشيخ

جثة
جثة
محمود زيدان

كشفت مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لغز العثور على جثة عامل زراعي مقتولاً إثر إصابته بطلق ناري مستقر بمؤخرة الرأس، وتبين أن زوجة المجني عليه وشاب وراء ارتكاب الجريمة.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد وصول ع.ش 39 سنة، عامل زراعي، إلى مستشفى الحامول المركزي جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري مستقر بمؤخرة الرأس خلف الأذن اليسرى، وجرى إيداعه بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حيلة شيطانية.. تفاصيل الجريمة 

توصلت تحريات المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع من الأمن العام بكفر الشيخ، إلى أن مرتكب الواقعة أ.ش 36 سنة، حاصل على دبلوم ثانوي صناعي، وزوجة المجني عليه ر.س 27 سنة، ربة منزل، واتفقا المتهمان على التخلص من المجني عليه من خلال حيلة شيطانية، بأن استدرجت الزوجة زوجها المجني عليه لأرضه الزراعية، وحال وصوله أطلق المتهم عليه عيارًا ناريًا من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

ألقى ضباط المباحث القبض على المتهمين، وجرى ضبط السلاح المستخدم، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 3 أحوال المركز إرفاقًا بالمحضر الأصلى الذي حمل رقم 2419 لسنة 2025 إداري مركز الحامول.

كفر الشيخ فرع الأمن العام الحامول أمن كفر الشيخ جثة هامدة مزارع

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