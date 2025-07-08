"بعوضة صينية" تقلب موازين التجسس في العالم

كشفت الصين عن طائرة مسيّرة بحجم بعوضة، صُممت لتنفيذ عمليات عسكرية سرّية ومهام تجسسية، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحاكي هذه الطائرة الصغيرة شكل البعوضة، إذ تحتوي على جناحين شبيهين بالأوراق، وجسم عمودي أسود، وثلاث أرجل دقيقة كالشعر.

وقال ليانغ هشيانغ، وهو طالب في الجامعة، أثناء حمله للطائرة المصغّرة بين إصبعيه في مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الرسمية في نهاية الأسبوع الماضي: "ها هي في يدي، روبوت يشبه البعوضة."

وأشار إلى أن هذا الجهاز المثير للدهشة قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام العسكرية والمدنية.

وتزود الطائرة ذات الأجنحة النانوية بكاميرات وميكروفونات فائقَة الصغر لالتقاط الصور والأصوات والإشارات الإلكترونية، كما أن حجمها المتناهي الصغر يجعل من الصعب رؤيتها بالعين المجردة، ويمنحها القدرة على الطيران في تجاوز لأنظمة الرادار التقليدية دون أن تُكتشف.