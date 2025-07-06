دنيا ماهر: الزواج استمر 10 سنوات.. والانفصال نصيب

كشفت الفنانة دنيا ماهر، خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على قناة "الحياة"، عن تفاصيل حياتها الشخصية، مشيرة إلى أنها تزوجت وانفصلت بعد عشر سنوات من الزواج، مؤكدة أن الانفصال كان "نصيب"، وأنها لم تتأثر به كثيرًا، ووصفت زوجها السابق بأنه إنسان محترم.

وأضافت دنيا ماهر، أنها خلال فترة الزواج كانت تمتلك مساحة من الوقت مكنتها من تأليف كتاب، وتعلمت كثيرًا من تلك التجربة. كما أعربت عن انفتاحها لفكرة الزواج مرة أخرى إذا قابلت الشخص المناسب، مشددة على أن كل شيء مرهون بالنصيب.

وأوضحت الفنانة دنيا ماهر، أن أجمل مرحلة عمرية مرت بها هي ما بعد سن الأربعين، معتبرة أن هذا السن يمنح الإنسان نضجًا وخبرة أكبر تساعده في حياته واتخاذ قراراته بشكل أكثر وعيًا.

كما أكدت أنها لا تهتم بملاحقة الترند، ولا تسعى إليه إلا من خلال عمل فني ناجح ومميز، مشيرة إلى أن الاهتمام بالترند دون مضمون أمر غير صحي.