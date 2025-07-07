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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اليوم العالمي للشكولاتة.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناولها؟

الشكولاتة
الشكولاتة
هاجر هانئ

يحتفل العالم يوم 7 يوليو من كل عام بـ اليوم العالمي للشكولاتة، فهي من الحلويات المحبوبة التي يستمتع بها الأشخاص حول العالم منذ قرون، سواءً كانت شوكولاتة بالحليب، أو داكنة، أو بيضاء، فجميعها معروفة بثرائها وقوامها الكريمي ونكهتها الشهية. ومع ذلك، وكما هو الحال مع معظم الأشياء، فإن الإفراط في أي شيء يسبب العديد من المشاكل الصحية.


 

اضرار الإفراط في تناول الشكولاتة


 

1. مشاكل الجهاز الهضمي

الإفراط في تناول الشوكولاتة قد يُسبب مشاكل هضمية، كالانتفاخ والإمساك وتقلصات المعدة. تشتهر الشوكولاتة باحتوائها على نسب عالية من الدهون والسكر والكافيين، مما قد يُسبب اضطرابات هضمية عند تناولها بكميات كبيرة، كما أن ارتفاع نسبة السكر فيها يُسهم في نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء، مما يُسبب مشاكل هضمية.


 

2. الإفراط في تناول السكر

غالبًا ما تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من السكر، والإفراط في تناولها قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، يليه انخفاض حاد في مستوياته، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والانفعال وتقلبات المزاج، كما قد يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.


 

3. جرعة زائدة من الكافيين

تحتوي الشوكولاتة على الكافيين، وهو منبه يزيد اليقظة، ويخفف التعب، ويحسّن المزاج. مع ذلك، قد يؤدي الإفراط في تناول الشوكولاتة إلى جرعة زائدة من الكافيين، مما قد يسبب التوتر والقلق وخفقان القلب، كما قد تُسبب جرعة زائدة من الكافيين اضطرابًا في النوم، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والأرق.


 

4. زيادة الوزن

غالبًا ما تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، والإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن، وقد يكون هذا الأمر إشكاليًا بشكل خاص إذا استُخدمت الشوكولاتة كبديل للأطعمة الصحية، مثل الفواكه والخضراوات، كما أن الإفراط في تناول الشوكولاتة قد يُسهم في عادات غذائية غير صحية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن على المدى الطويل.


 

5. ردود الفعل التحسسية

قد يُعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه أحد مكونات الشوكولاتة أو أكثر، مثل منتجات الألبان والمكسرات والصويا. في هذه الحالة، قد يُسبب الإفراط في تناول الشوكولاتة رد فعل تحسسي، يؤدي إلى أعراض مثل الشرى والحكة والتورم وصعوبة التنفس. في الحالات الشديدة، قد يُهدد رد الفعل التحسسي الحياة، لذا من المهم أن تكون على دراية بأي حساسية لديك.


 

أحرص على تناولها .. منها الشكولاتة أطعمة تحسن الصحة النفسية


 

رغم أن الشوكولاتة لذيذة، إلا أنه من المهم تناولها باعتدال، الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى آثار جانبية متنوعة، بما في ذلك مشاكل الهضم، وزيادة السكر، وزيادة الكافيين، وزيادة الوزن، وردود الفعل التحسسية. بتناول الشوكولاتة باعتدال، يمكنك الاستمتاع بنكهتها الغنية والكريمية مع تقليل خطر هذه الآثار الجانبية السلبية، إذا شعرت بأي أعراض بعد تناول الشوكولاتة، فمن الضروري استشارة الطبيب.


 

المصدر: onlymyhealth

الشكولاتة فوائد الشكولاتة اضرار الشكولاتة

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