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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حمودة: وسام أبو علي أفضل من مصطفى محمد ولابد من مشاركة شوبير بالمباريات

وسام أبو علي
وسام أبو علي
رباب الهواري

قال أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق أن مصطفى محمد مهاجم كبير ولكن وسام أبو علي أفضل منه على المستوى الفني.

وقال حمودة في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: رحيل الفلسطيني وسام أبو علي عن الأهلي سوف يشكل خسارة كبيرة للأهلي، ومتعجب تماما من تفريط الأحمر في أحمد عبد القادر.

وتابع: أحمد عبد القادر أفضل من زيزو وأشرف بن شرقي، وغرفة خلع الملابس في النادي الأهلي سوف تعاني بشدة من كثرة النجوم.

وواصل: لابد من مشاركة مصطفى شوبير في مباريات الأهلي خلال الموسم القادم، ومن أخطاء كولر الكارثية رحيل إليو ديانج عن الفريق.

مصطفي محمد وسام أبوعلي الأهلي مصطفي شوبير أخبار الأهلي

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