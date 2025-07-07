أيمن الشريعي: علاقة عبد الناصر محمد انتهت مع إنبي ولابد من تسوية الأمور المالية

علق أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، على تواجد عبد الناصر محمد في منصب مدير الكرة بنادي الزمالك، ضمن الجهاز الفني للفريق الأبيض.

وقال الشريعي في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: محمد حمدي انتهت إعارته مع الزمالك ولا توجد له أي عروض واللاعب مستمر مع الفريق بشكل طبيعي خلال الموسم الجديد.

وأضاف: الزمالك لم يبلغني بأي شئ يخص انتقال عبد الناصر محمد لهم وهذا أمر يعود لهم، وهو من تواصل معي وأخطرني بالعرض المقدم من الأبيض.

وتابع: قبلت طلب عبد الناصر محمد بالعمل في نادي الزمالك، وقمت بعمل له استثناء خاص بتولي المنصب مع استمراره في نادي إنبي كمديرا رياضيا.

وواصل: بعد تصريحات عبد الناصر محمد اليوم علاقته انتهت بنادي إنبي، فهو قيمته كبيرة ولا يوجد أي مشكلة معه.

وأكمل: استغربت من تصريحات عبد الناصر محمد ورد فعله، فهو مازال مرتبط بنادي إنبي ويوجد سلف وأمور مالية لابد من تسويتها.