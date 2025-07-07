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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير: وسام رجع يحب الأهلي بعد فشل المفاوضات مع الريان القطري

وسام ابو علي
وسام ابو علي
باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي عودة مهاجم الأهلي وسام أبو علي بعد العروض الأخيرة له من أندية أخرى.

وكتب الدردير عبر فيسبوك:"بعد فشل مفاوضات وسام مع الريان القطري وسام رجع يحب الاهلي تاني ونزل استوري بقميص الاهلي و رجع النسر ع الانستجرام ".

ومن جانبه، قال أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق أن مصطفى محمد مهاجم كبير ولكن وسام أبو علي أفضل منه على المستوى الفني.

وقال حمودة في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: رحيل الفلسطيني وسام أبو علي عن الأهلي سوف يشكل خسارة كبيرة للأهلي، ومتعجب تماما من تفريط الأحمر في أحمد عبد القادر.

وتابع: أحمد عبد القادر أفضل من زيزو وأشرف بن شرقي، وغرفة خلع الملابس في النادي الأهلي سوف تعاني بشدة من كثرة النجوم.

وواصل: لابد من مشاركة مصطفى شوبير في مباريات الأهلي خلال الموسم القادم، ومن أخطاء كولر الكارثية رحيل إليو ديانج عن الفريق.

وسام أبو علي الدردير الاهلي

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