جمال عبدالحميد: بيراميدز حقق بطولة إفريقيا اللي الأهلي كان مستحوذ عليها

علق جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق، على حصول نادي الزمالك على بطولة أفريقيا عبر تصريحاته ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وقال جمال عبدالحميد: “بلاش تزييف الحقايق ، لما بيراميدز ياخد إفريقيا، يبقى خدها من الزمالك؟ لا طبعًا.. بيراميدز هو اللي اخد مكانة الأهلي، مش الزمالك، بيراميدز حقق بطولة إفريقيا، اللي الأهلي كان مستحوذ عليها”.

وكشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر بنادي بيراميدز، مصير اللاعب إبراهيم عادل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر، عبر برنامج ستاد المحور: حتى الآن نادي بيراميدز لم يتلقى أي عرضًا رسميًا للحصول على خدمات إبراهيم عادل، وننتظر العروض الرسمية فقط لا غير.

وأكد المصدر: إبراهيم عادل رغبته واضحة وهي الاحتراف، ولكن لابد أن يحصل النادي على مقابل مادي يليق باسم النادي ، وأيضًا يليق بموهبة اللاعب الكبيرة.

وشدد: إذا تلقى النادي عرضًا يرضي طموحاته ، لن نمانع رحيل إبراهيم عادل، ولن نقف أمام مستقبله.

واختتم: حددنا سعر 4 مليون دولار لبيع إبراهيم عادل، وننتظر العروض الرسمية.