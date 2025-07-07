الإسكان تبحث تحديث أكواد مياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة خبراء وأساتذة الجامعات

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة التنسيقية العليا لوضع الهيكل المؤسسي لأكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحى المطلوب تحديثها.



حضر الاجتماع الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ولفيف من أساتذة كليات الهندسة من الجامعات المصرية، والمراكز البحثية وأساتذة المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء من المتخصصين.



خلال الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية الدور المنوط برؤساء اللجان في استعراض التحديات التي تطرحها اللجنة العليا للصناعة، والتي تركز على دعم وتوطين الصناعات الوطنية، مشيراً إلى أن توطين صناعات حيوية مثل طلمبات المياه والصرف في مصر، يُسهم في تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، ويقلل من حجم الواردات والتكاليف المرتبطة بالاستيراد بالعملات الأجنبية.



وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن اللجنة تعمل حاليًا على تحليل التحديات المتعلقة بمعدل الاستهلاك اليومي للفرد، بهدف إصدار أكواد سريعة وفعالة قابلة للتطبيق، تستهدف تغطية شاملة للقرى، والمدن، والمناطق السياحية، وفقًا لمعدلات يتم دراستها حاليًا تمهيدًا لاعتمادها رسميًا وبدء العمل بها.



ومن جانبه، أشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى أن مهام اللجنة التنسيقية تتمثل في وضع الإستراتيجية العامة الخاصة بإعداد وتحديث أكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة اللجان الدائمة ووضع الأطر العامة لعمله، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



واختُتم الاجتماع، بتأكيد ضرورة الإسراع في تحديث وإصدار الأكواد الجديدة لضمان استدامة الكفاءة، وحماية الأصول والاستثمارات، وتحقيق التوافق مع وثيقة تخارج الدولة من الأصول، وتشجيع توطين الصناعة.



يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديث إستراتيجية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة التصميم والتنفيذ والتشغيل، وصيانة المرافق، وتبني النظم الذكية المبتكرة.