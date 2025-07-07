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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن: دعم الهلال الأحمر لقطاع غزة مثال للتكامل الإنساني الإقليمي

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

التقت الدكتورة مايا مرسي  وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، السيد ألفونسو بيريز رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مثنية على أداء وتعاون رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي انتهت فترة عمله بمصر ،ليبدأ مرحلة جديدة، مشيدة بالتعاون الوثيق الذي حدث بين الهلال الأحمر المصري وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مواجهة العديد من الأزمات وعلى رأسها الأوضاع المأساوية التي شهدها قطاع غزة إزاء الحرب الإسرائيلية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تضافر جهود الهلال الأحمر المصري مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات ذات الصلة قد ساهم فى حشد الجهود لدعم قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدة أهمية التعاون والاستمرار  في دعم جهود الهلال الأحمر المصري في أداء دوره الإنساني كجهاز مساند للسلطات المصرية محليا تجاه المجتمع المصري وإقليميا نحو دول الجوار ، فضلا عن أهمية دعم جهود المتطوعين والتطوع.

وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى افتتاح الوزارة مؤخرا التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة، حيث يهدف لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ للحفاظ على سلامة المواطنين.

ومن جانبه حرص رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة على توجيه الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على لقائه قبل مغادرته موقعه، مشيدا  بحجم التعاون مع الهلال الأحمر المصري والاحترافية الكبيرة التي يتعامل بها الهلال الأحمر المصري ومتطوعيه في الاستجابة للأزمات الإنسانية والإغاثية التي تشهدها المنطقة.

وزيرة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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