وزير التعليم: البكالوريا بديل اختياري للثانوية العامة للتخفيف عن الطلاب

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعديلات قانون التعليم تمثل خطوة إصلاح عميقة لتطوير منظومة التعليم؛ بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة ويخفف الأعباء عن كاهلهم ويساعد الطلاب في الالتحاق بالكليات التي يريدونها وتتواكب مع المتغيرات بسوق العمل.

وقال الوزير خلال مناقشة مشروع قانون التعليم بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم :إن استحداث نظام البكالوريا بالثانوية يعد خطوة غير مسبوقة ومهمة لتخفيف ما تمثله الثانوية العامة من عبء مادي ومعنوي على الأسر المصرية، وهو نظام بديل اختياري للثانوية العامة للطلاب لاختيار ما يرونه من فرص وما يتيحه من مرونة وحرية الاختيار.

وشدد الوزير قائلا :" إن الوزارة ملتزمة بتحقيق تكافؤ الفرص في التعليم قبل الحامعي ونسعى نحو هدف واحد هو مصلحة الطلاب وذويهم".