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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مايا مرسي: قانون الضمان الاجتماعي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وحوكمة الدعم المقدم

صورة من لقاء الوزيرة
صورة من لقاء الوزيرة
عبدالوكيل أبو القاسم

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعها الدوري الثاني بالصحفيين ومندوبي الصحف والمواقع الإخبارية لتناول الملفات الخاصة بعمل الوزارة في مجالات الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي.

تناول اللقاء أهم ملفات عمل وزارة التضامن الاجتماعي، وخطط ورؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء، مثمنة المجهود المبذول من قبل الصحفيين لإبراز نشاط وخدمات الوزارة في مختلف قطاعاتها، مؤكدة الدور المهم الذي يلعبه الإعلام باعتباره شريك رئيسي في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الإعلام الوطني يقوم بدور محوري في دعم جهود الدولة، والتعريف بالخدمات والبرامج التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" يعد أكبر برنامج حماية اجتماعية في مصر وفي العمل التنموي، وأيضا برنامج حياة كريمة من حيث  الأعداد المغطاة من قبل البرنامجين ومن حيث التمويل، مشيرة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" استفاد منه على مدار ١٠ سنوات ٧.٧ مليون أسرة، حيث تلقوا دعما وليس معاشا، مؤكدة أنه علي مدار العشر سنوات الأخيرة تم خروج عدد ٣ ملايين أسرة من برنامج تكافل وكرامة لتحسن أوضاعهم المعيشيه

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى قانون الضمان الاجتماعي الذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم النقدى ومأسسة منظومته وحوكمة الدعم المقدم، كما يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرص الوزارة علي استمرار  الزيارات المفاجئة للمؤسسات التابعة للوزارة، وترسيخ قيم التميز الحكومى وتكريم الزملاء ممن يقدمون خدمات متميزة مع خلق مناخ للمنافسة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي علي اتخاذ كافة إجراءات الحوكمة للعمليات التي تتم في تقديم الخدمات المختلفه للمواطنين

وأوضحت  أنه تم دمج العديد من الوحدات الاجتماعية ونقل فرق العمل لتيسير تقديم الخدمات  وتذليل العقبات، كما تم افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع سلاح الإشارة لتجويد الخدمات المقدمة وتحقيق مزيد من التواصل مع الوحدات والمديريات.

وتناولت الدكتورة مايا مرسي الخدمات المقدمة من دور الرعاية الاجتماعية للأيتام والمسنين، مشيرة إلى أن الوزارة كان لديها  ١٦ دور رعاية حرجة، وتم إغلاق ١٢ منها، ونعمل علي إعادة هيكلة ملف إدارة الحالة سواء للطفل أو المسن، كما تم إسناد العديد من المشروعات للقطاع المدني، وفقا لقدرته مع إعطاء فرصة ٦ أشهر للانجاز.

ومن جانبها أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجهات، مشيرة إلى أنه بناء على تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم حاليا عمل الحصر الوطني  الشامل لجميع الحضانات على مستوى الجمهورية، وذلك لزيادة عدد الحضانات وتقنين عمل الحضانات غير المرخصة ودعمها، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة.

واختتم اللقاء بتسليم وزيرة التضامن الاجتماعي السادة الزملاء مندوبي الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية شهادات تكريم، تقديرا لجهودهم في تغطية أخبار وأنشطة الوزارة المختلفة.

حضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، و دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والدكتور رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية ومدير برنامج تكافل وكرامة، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، و هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، و محمد عبدالمنعم المستشار الإعلامي للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.

وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي مايا مرسي حياة كريمة العاصمة الإدارية الجديدة

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مايا مرسي: قانون الضمان الاجتماعي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وحوكمة الدعم المقدم

صورة من لقاء الوزيرة
صورة من لقاء الوزيرة
صورة من لقاء الوزيرة

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