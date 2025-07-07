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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء ينجح في إنقاذ حياة طفل إنجليزي بعد تعرضه للغرق

الطفل الذي انقذ من الغرق
الطفل الذي انقذ من الغرق
ايمن محمد

نجح الفريق الطبي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، في إنقاذ حياة طفل إنجليزي الجنسية ويدعى "زين" بعد تعرضه للغرق خلال وجوده مع أسرته في عطلة بشواطئ مدينة شرم الشيخ.


وكان قد تعرض الطفل "زين" لحادث غرق مفاجئ في أدى إلى نقله فورًا إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.


وقال الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن الفريق الطبي كان في انتظار وصول الطفل عقب تلقي الإشارة بأنه في طريقه إلى المستشفى، واستقبل "زين" وقدّم له كافة أوجه الرعاية والدعم التي كان يحتاج إليها حين وصل، حتى تحسنت حالته، وأمتثل للشفاء تمامًا.

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في تصريح اليوم، أن أسرة الطفل قدمت الشكر للفريق الطبي وطاقم التمريض على رعايتهم لطفل "زين"، والاهتمام به على مدار الـ24 ساعة حتى امتثل للشفاء تمامًا، وعادت البسمة تملأ وجهه، والفرحة لقلوب أسرته التي كانت تخشى العودة إلى بلادها بدونه.

وأكد أن مستشفى شرم الشيخ الدولي أصبحت صرحًا طبيًا كبيرًا بعد أن جرى تطويره ورفع كفاءته بتكلفة 86.386 مليون جنيه، لتلبية احتياجات المرضى المصريين والسائحين، كونه مؤهل لتقديم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وجرى اعتماده دوليًا من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH)، مما يعكس التزامها بأعلى معايير الجودة والاستدامة.

وأشار إلى أنه يجري داخل المستشفى تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، كونها جزء من مشروع "نرعاك في مصر" للسياحة العلاجية الضخم الذي يهدف إلى جذب السياح للعلاج في مصر، كما أصبح أول مستشفى يطبق التحول الأخضر في مصر، مما يساهم في الحفاظ على البيئة، بجانب استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنظيم المواعيد، وتقديم خدمات أفضل للعملاء. 

وتابع: ويتوفر به مختلف التخصصات الطبية التي يطلبها المرضى،  ويقدم به برامج للمتابعة والرعاية اللاحقة لضمان استمرارية الرعاية للمرضى.

جنوب سيناء إنقاذ طفل إنجليزي الرعاية الصحية الغرق

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