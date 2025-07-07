بزيادة 174 مليون دولار.."المركزي" يعلن زيادة احتياطي النقد الأجنبي لـ 48.700 مليار دولار

أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار دولار في مايو الماضي، بزيادة شهرية قدرها 174 مليون دولار.

وقال مصرفيون - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه الزيادة تعكس استقرار السيولة النقدية الأجنبية وتعافي الموارد بالعملة الصعبة، خاصة أنها تأتي نتيجة زيادة رصيد العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي، والذي صعد إلى 35.076 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ34.809 مليار دولار في الشهر السابق.

يُذكر أن مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر تعتمد على سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، من بينها الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم تعديل نسب الحيازة منها وفقًا لاستقرارها في الأسواق العالمية وتحركات أسعار الصرف، ضمن سياسة مرنة يضعها المركزي لتعزيز الحماية من المخاطر وتقلبات السوق.