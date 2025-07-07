الضرائب: رفع كفاءة العاملين في الاتفاقيات الدولية بورش تدريبية متخصصة

نظّمت مصلحة الضرائب المصرية، ورشة عمل تدريبية متخصصة في مجال الضرائب الدولية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لرفع كفاءة العاملين ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في تطبيق الاتفاقيات الضريبية، وعُقدت الورشة بمركز التدريب الضريبي "برج بدر" خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2025.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التدريب المستمر للعاملين يُعد أحد الأولويات الرئيسية للوزارة والمصلحة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لنقل الخبرات وتعزيز الكفاءة الفنية، بما يدعم جهود الإصلاح المؤسسي والمالي.

وتناولت الورشة ، عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها اختبار الغرض الرئيسي من المعاملات الضريبية، والذي يُعد أداة فعالة لمكافحة إساءة استخدام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، من خلال تحليل شامل للحقائق والظروف المحيطة بالمعاملات. كما ناقشت الورشة أحدث الطرق لتحديد الأرباح المنسوبة إلى المنشآت الدائمة وفقًا للمعايير الدولية.

واختتمت عبد العال، بالإشادة بالحالات العملية التي تم عرضها خلال الورشة، والتي ساهمت في تعزيز الفهم التطبيقي للمشاركين، مؤكدة أن مثل هذه البرامج التدريبية تمثل ركيزة أساسية في تطوير الأداء الضريبي ودعم التحول نحو إدارة أكثر كفاءة واحترافية.