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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النجاح فيها مشروط .. توضيح هام من وزير التعليم بشأن مادة الدين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يتعلق بمادة التربية الدينية، فالوزارة ترفض التعامل مع المادة بإعتبارها أقل شأنًا من المواد الأخرى

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى تخصيص ٧٠% من الدرجة للنجاح في مادة التربية الدينية هو تأكيد على أهميتها، قائلا: "لا نريد أن نغرس في طلابنا أن التربية الدينية مادة هامشية، بل نؤمن بأنها من أهم المواد".

واستكمل الوزير تعقيبه على مادة التربية الدينية، أنه خلال طرح مشروع "البكالوريا المصرية" في جلسات الحوار المجتمعي، التي شملت مختلف أطياف المجتمع، تم الاتفاق على أن تكون المادة خارج المجموع. 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا الوضع انعكس سلبًا على اهتمام الطلاب بـ مادة التربية الدينية، حيث لا يتم مذاكرتها إلا ليلة الامتحان، ولا تحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي تُمنح لبقية المواد الأساسية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز اهتمام الطلاب بـ مادة التربية الدينية، نظرًا لأهميتها في ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، مشيرًا إلى أن  المناهج الجديدة لمادة التربية الدينية تتسم بالبساطة والوضوح، وليست معقدة كما يظن البعض، بل تهدف إلى بناء شخصية الطالب من الناحية الأخلاقية والدينية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إعلاء مكانة مادة التربية الدينية ، لذا تم اتخاذ قرار بأن يكون النجاح في مادة التربية الدينية مشروطًا بالحصول على نسبة لا تقل عن 70% من درجاتها، بما يعكس جديّة التعامل معها ويُعزز دورها في تنمية القيم لدى الطلاب.

جاء ذلك في إطار رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم على بعض الاستفسارات من السادة النواب المتعلقة بنظام شهادة البكالوريا المصرية، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب

حيث أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق نظام البكالوريا المصرية ، موضحًا أن المدارس الثانوية مجهزة على أعلى مستوى من حيث البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية، وذلك استنادًا إلى ما تم رصده خلال الزيارات الميدانية. 

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التربية الدينية التعليم

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