الزمالك يقترب من ضم الأنجولي شيكو بانزا لتدعيم هجوم الفريق

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن توصل إدارة النادي لاتفاق متقدم مع الأنجولي شيكو بانزا، جناح فريق إستريلا دا أمادورا البرتغالي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

وأكد المصدر أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي مع اللاعب وناديه، مشيرًا إلى أن الصفقة أصبحت قريبة بنسبة تصل إلى 90%، في ظل الرغبة المشتركة بين الطرفين لإتمام التعاقد.

ويبلغ شيكو بانزا من العمر 26 عامًا، وتابعه مسؤولو الزمالك خلال الفترة الماضية قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع النادي البرتغالي واللاعب. ويرتبط الجناح الأنجولي بعقد ممتد مع إستريلا دا أمادورا لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

يأتي هذا التحرك من إدارة الزمالك في إطار خطة تدعيم الفريق بعناصر هجومية مميزة، بعد أن سبق ونجحت الإدارة في ضم أحمد شريف، مهاجم فاركو، خلال الأيام القليلة الماضية، والحصول على الاستغناء الخاص به رسميًا.