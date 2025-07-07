فاركو يشكر ياسين مرعي بعد اقترابه من الأهلي

وجه نادي فاركو الشكر لـ ياسين مرعي مدافع الفريق بعد الاتفاق على رحيله اتجاه النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكتب نادي فاركو عبر حسابه الرسمي بفيس بوك : شكرًا ياسين مرعي بالتوفيق في المرحله القادمه.

توصل النادي الأهلي إلى إتفاق مع فاركو لضم ياسين مرعي مدافع الفريق لمدة خمسة مواسم مقابل 35 مليون جنيه.

وبدأ الجهاز الإداري للنادى الأهلي، في إنهاء إجراءات سفر ياسين مرعى الوافد الجديد لمعسكر تونس بعد إنهاء إجراءات ضمه من نادى فاركو.

يضع مسئولو النادى الأهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.