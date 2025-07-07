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هتدفع كام بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟.. هؤلاء ملزمون بسداد 20 ضعف القيمة الإيجارية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هتدفع كام بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟.. هؤلاء ملزمون بسداد 20 ضعف القيمة الإيجارية

هتدفع كام بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟.. التفاصيل بالأرقام
هتدفع كام بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟.. التفاصيل بالأرقام
عبد العزيز جمال

أثار مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي حالة من الجدل والقلق بين ملايين المستأجرين في مصر، خاصة مع بدء العد التنازلي لتطبيقه.

ويأتي السؤال الأبرز الآن: كم سيدفع المستأجر شهريًا؟ ومتى سيُطلب منه إخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية؟ في هذا التقرير نعرض التفاصيل الدقيقة وفقًا لما نص عليه القانون الجديد.

ما هو قانون الإيجار القديم؟

ينظم مشروع القانون العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

 ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد عقود من ثبات القيمة الإيجارية، وإعادة العدالة لهذه العلاقة بما يضمن استقرار السوق العقاري.

متى ينتهي عقد الإيجار القديم؟

بحسب نص القانون الجديد، يتم إنهاء عقود الإيجار القديمة وفق الآتي:

  • للوحدات السكنية: تنتهي العقود بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد.
  • للوحدات غير السكنية (المحال التجارية، المكاتب): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من نفس التاريخ.
  • كما يتيح القانون للطرفين الاتفاق بشكل ودي على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة المحددة.

كيف تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة؟

أوضح القانون أن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة سيتم بناءً على تقسيم المناطق إلى:

المنطقة المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المنطقة المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المنطقة الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا.

وحتى يتم إعلان التقسيم رسميًا من الجهات المعنية، يتعين على المستأجر سداد قيمة مؤقتة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية

حدد القانون الجديد أن المستأجر لوحدة غير سكنية سيسدد:

زيادة مباشرة: 5 أضعاف القيمة الحالية للإيجار.

زيادة سنوية: ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال فترة سريان العقد.

ماذا على المستأجر أن يفعل الآن؟

مع دخول القانون حيز التنفيذ، توجد عدة خطوات يجب على المستأجر اتخاذها:

  • الاستعداد لسداد القيمة الإيجارية المؤقتة البالغة 250 جنيهًا شهريًا.
  • متابعة قرارات المحافظ المختص بشأن تقسيم المناطق وسداد الفروق المالية عند تحديد المنطقة.
  • حفظ الحقوق بالتقديم للحصول على وحدة بديلة إذا كان المستأجر من الفئات المستحقة.
  • معرفة تاريخ انتهاء العقد لاتخاذ القرار المناسب بالإخلاء أو التفاوض مع المالك على تجديد العقد.
  • بالنسبة للوحدات غير السكنية، الاستعداد لدفع 5 أضعاف القيمة الحالية منذ بدء سريان القانون.

حالات الإخلاء الإجباري وفق القانون

يمنح القانون المالك الحق في طلب الإخلاء الإجباري في حالتين محددتين:

  • إذا أغلق المستأجر الوحدة لأكثر من عام دون سبب مشروع.
  • إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى تصلح للغرض ذاته سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية أو في تلك الحالات، يحق للمالك اللجوء للقضاء واستصدار أمر بالطرد الفوري.

هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة؟

نعم، يتيح القانون للمستأجر أو من يمتد إليه العقد، الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من الدولة بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة. 

وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا مثل كبار السن والمستأجرين الأصليين وأسرهم.

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