قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد عطل الإنترنت والاتصالات.. الطيران تعلن جدولة 69 رحلة جوية وإقلاع 36
وسط اشتعال جبهات غزة وإيران .. نتنياهو يصل واشنطن لبحث وقف إطلاق النار
قصة يأجوج ومأجوج في السنة النبوية.. اعرف الأحاديث الواردة عنها
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في ولاية "هيماشال براديش" الهندية
حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو
اليوم.. نظر دعوى الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد
اتبهدلت وصعبان عليا نفسي.. جمال عبد الحميد يحكي مأساة استغناء الأهلي عنه
نتنياهو يتابع الأحداث الأمنية في غزة.. وأنباء عن إلغاء لقائه ويتكوف بواشنطن | تقرير
مقـ.تل جنديين إسرائيليين في حدث أمني بقطاع غزة
مفاجأة .. طلعت يوسف يعلن اعتزاله التدريب بعد 476 مباراة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-7-2025 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: مصر تسعى لدعم الصومال أمنيًا وعسكريًا لمواجهة الإرهاب

الرئيس السيسي ونظيره الصومالي
الرئيس السيسي ونظيره الصومالي
هاني حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، إن العلاقات بين مصر والصومال تعود إلى جذور حضارية وتاريخية عميقة، تعززت على مرّ العقود بروابط ثقافية ودينية وسياسية، مشيرًا إلى أن القاهرة تدعم جهود مقديشو في استعادة الأمن ومكافحة الإرهاب.

وفي مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»،، أوضح حسين أن الملف الأمني يمثل محورًا رئيسيًا في العلاقات الثنائية، خاصة مع ما شهده الصومال من انهيار مؤسسات الدولة بعد سقوط نظام محمد سياد بري، وما تبعه من فوضى أمنية وانفصال بعض الأقاليم، مثل «صوماليلاند» و«بونتلاند»، وسط تنامي نفوذ حركة «الشباب» الإرهابية.

وأشار إلى أن هذه التنظيمات المتطرفة «تنفذ أجندات تخدم قوى معادية للصومال، تمامًا كغيرها من الجماعات المسلحة في المنطقة»، مما تسبب في شلل اقتصادي وتراجع في السياحة والاستثمار، وأثّر سلبًا على الأمن القومي للبلاد.

وأكد رئيس تحرير «الشروق» أن مصر تنظر إلى أمن الصومال كجزء من أمنها القومي والقرن الإفريقي كامتداد استراتيجي مباشر لها، مشيرًا إلى وجود قوة إفريقية تدخّلت عام 2007 لدعم الحكومة الصومالية في مواجهة الإرهاب، لكن بعض الدول المشاركة كانت تسعى إلى إطالة أمد الأزمة لتحقيق أهداف توسعية خاصة بها.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة في أغسطس الماضي شكّلت نقطة تحوّل، حيث جرى توقيع بروتوكولات تعاون أمني وعسكري واقتصادي، لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الكاملة.

وختم عماد الدين حسين بأن مصر تواصل التنسيق مع الحكومة الصومالية لدعم جهودها في فرض الأمن والاستقرار، ومواجهة أي تهديدات تمس وحدة أراضيها أو تهدف إلى زعزعة استقرارها من خلال التنظيمات الإرهابية أو التدخلات الخارجية.

السيسي الرئيس السيسي مصر الصومال اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

سنترال رمسيس

"اتصالات النواب" تكشف موعد عودة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

عمرو أديب

سرقة علنية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب مها الصغير : مش عاوز حد يبررلها اللى حصل

الذهب

300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

تامر أمين

حريق سنترال رمسيس | تامر أمين: "واحد صحبي ممسوك في مطعم شهير بسبب توقف الفيزا"

احمد موسي

التكييف.. أحمد موسى يكشف سبب حريق سنترال رمسيس

ترشيحاتنا

علا محمد عبده

استشاري نفسي توجه رسالة هامة للأسرة بشأن التعامل مع الأطفال

عمرو أديب

ليزا لاك نيلسون لعمرو أديب : مها الصغير اعتذرت وتعلمت الدرس جيدا

الكابتن جمال عبد الحميد

جمال عبد الحميد عن نجله عمر: موهبة كبيرة في الكرة ولكن لم يستمر

بالصور

أحلى من المحلات.. اعرفي طريقة عمل وافل براونيز الشوكولاتة| أفكار متنوعة للتقديم

وافل الشيكولاتة بالفراولة
وافل الشيكولاتة بالفراولة
وافل الشيكولاتة بالفراولة

ملحمة وطنية| شاهد.. سيارات الحماية المدنية تحاصر سنترال رمسيس من كل الجوانب

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

بربي 3 أطفال واحتاج شراء منزل.. ضحية مها الصغير الثالثة تخرج عن صمتها

كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير

حريق سنترال رمسيس .. محاولات لمحاصرة النيران باستخدام السلالم الهيدروليكية | صور

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

فيديو

لمس شعر المرأة الأجنبية حرام

لمس شعر الفنانات حرام.. أشهر مصفف شعر يكشف كواليس قرارا الاعتزال

حريق سنترال رمسيس

ملحمة وطنية| شاهد.. سيارات الحماية المدنية تحاصر سنترال رمسيس من كل الجوانب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد