حماس: الاحتلال يواصل جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة

قالت حركة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

قوات الاحتلال

أكدت حركة حماس أن آلية توزيع المساعدات في قطاع غزة تحولت إلى مصائد موت تديرها قوات الاحتلال بغطاء أمريكي.

توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة

كما جددت الحركة إدانتها الشديدة لاستمرار العمل بهذه الآلية القاتلة وتطالب بالرجوع إلى توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.

مراكز إيواء النازحين

أكدت على مواصلة الاحتلال استهدافه المباشر والمتعمد للمدارس ومراكز إيواء النازحين يؤدي إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى يوميا.