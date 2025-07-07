فيفا يعلن قائمة حكام مواجهتي نصف نهائي مونديال الأندية 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أطقم التحكيم الرسمية التي ستقود مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية في نسختها الأكبر على الإطلاق.

مارسينياك يقود قمة باريس سان جيرمان وريال مدريد

أسندت لجنة الحكام في "فيفا" إدارة المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، وخصمه التقليدي ريال مدريد، إلى الحكم البولندي الدولي سيمون مارسينياك، في لقاء يُقام مساء الأربعاء المقبل على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.

وسيُعاون مارسينياك في إدارة هذه القمة كل من:

توماس ليستكيويتز (مساعد أول)

آدم كوبسيك (مساعد ثانٍ)

كما تم تعيين الجزائري مصطفى غربال حكمًا رابعًا، ومواطنه مقران جوراري حكمًا خامسًا.

فرانسوا لاتيكسير يدير مواجهة تشيلسي وفلومينينسي

وفي المباراة الثانية من نصف النهائي، والتي ستجمع بين تشيلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي مساء الثلاثاء، تم اختيار الحكم الفرنسي فرانسوا لاتيكسير لقيادة اللقاء.

وسيرافقه على الخطوط:

سيلير موجنييه (مساعد أول) مهدي رحموني (مساعد ثانٍ)

بينما يتولى السلفادوري إيفان بارتون مهمة الحكم الرابع، بمساعدة مواطنه ديفيد موران كحكم احتياطي.

نهائي يقترب.. وعيون العالم تترقب

من المنتظر أن تحسم هاتان المواجهتان هوية الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث يصطدم الفائزان في موقعة الحسم على لقب كأس العالم للأندية 2025، في نسخة وصفت بالأقوى من حيث الأندية المشاركة والإثارة الفنية.