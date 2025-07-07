كاف يفاجئ الأندية الأفريقية بقرار عاجل.. تفاصيل

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “كاف”، زيادة مساهماته المالية بنسبة 100% لأكثر من 130 ناديًا إفريقيًا مشاركًا في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.



وقال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي، في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سعيد للغاية بتقرير لجنة الامتثال للحوكمة بشأن عدم الامتثال للحوكمة أو نقاط الضعف داخل أمانة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسينفذ توصيات الحوكمة الواردة في هذا التقري".



وأكمل: "سيعمل رئيس هذه اللجنة، القاضي داماسيب، مع الشركة المرموقة عالميًا، برايس ووتر هاوس كوبرز، لضمان تنفيذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية والالتزام بها".



وتابع: "أنا سعيد للغاية بالعمليات الجارية لزيادة مساهمات الاتحاد الأفريقي المالية بنسبة 100٪ لكل من الأندية الأفريقية البالغ عددها 130 ناديًا والتي تشارك في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي، ساهم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأول مرة العام الماضي بمبلغ 50 ألف دولار لكل نادٍ، يجب أن يتلقى كل نادٍ الآن 100 ألف دولار".



وأضاف: "كما يسعدني العروض التقديمية التي قدمتها شركات التسويق العالمية المدرجة في القائمة المختصرة والتي تقدمت بعروض للشراكة مع الاتحاد الأفريقي في المساهمة المالية البالغة مليار دولار أمريكي أو المبلغ المستحق للاتحاد الأفريقي على مدى السنوات الثماني المقبلة أو الفترة المسموح بها بموجب لوائح المسابقات في الكوميسا".



واختتم: "ستساهم هذه الموارد المالية بشكل كبير في تطوير كرة القدم الأفريقية وتنافسيتها العالمية، والاستثمار في تطوير كرة القدم للشباب والبنية التحتية، كما تلقيتُ تقييمًا لأداء أندية كرة القدم الأفريقية في كأس العالم للأندية، وأنا واثق من أن الأندية الأفريقية ستقدم أداءً أفضل وستحقق نجاحًا أكبر في كأس العالم للأندية القادمة".