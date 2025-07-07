أمريكا تستعد لإطلاق TikTok جديد خاص بها بعد صفقة بيع محتملة للتطبيق

في تطور جديد ومثير في ملف TikTok داخل الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مؤخرًا أن لديه مجموعة من "الأشخاص الأثرياء جدًا" على استعداد لشراء عمليات TikTok داخل البلاد، في خطوة تهدف لإنهاء أزمة أمنية طال أمدها تتعلق بالتطبيق الصيني الشهير.

تطبيق أمريكي منفصل في الطريق

وفقًا لتقرير مدفوع المصدر، من المتوقع أن يحصل المستخدمون في الولايات المتحدة على تطبيق TikTok جديد تمامًا في 5 سبتمبر المقبل، ليكون بوابة منفصلة عن النسخة العالمية الحالية من التطبيق.

ورغم أن النسخة الحالية من TikTok ستظل تعمل حتى مارس 2026، إلا أن المستخدمين الجدد داخل الولايات المتحدة سيتعين عليهم تحميل النسخة الجديدة للوصول إلى الخدمة.

وبعد هذا الموعد، ستتوقف النسخة الحالية داخل أميركا، ما يعني أن الولايات المتحدة ستكون لها بوابة TikTok منفصلة عن باقي دول العالم.

TikTok والتهديدات الأمنية

تواجه TikTok منذ سنوات اتهامات بأنها تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، إلى جانب اتهامات باستخدامها كمنصة للدعاية الصينية.

وفي ضوء هذه المخاوف، أمرت الحكومة الأمريكية ببيع عمليات TikTok في الولايات المتحدة إلى جهة غير صينية، وإلا فستواجه الشركة حظرًا تامًا من العمل داخل البلاد.

الرئيس ترامب كان قد مدد المهلة النهائية للصفقة 3 مرات سابقًا، ويبدو الآن أنه واثق بأن الصفقة ستتم قريبًا، خصوصًا مع التلميحات إلى تطوير تطبيق منفصل.

تشابه مع السياسة الرقمية الصينية

اللافت في هذا السيناريو هو المفارقة الرقمية؛ فبينما طالما انتقدت الولايات المتحدة الصين لفصلها الإنترنت المحلي عن العالمي وتطوير بدائل محلية لمنصات عالمية، تقوم الآن الولايات المتحدة بخطوة مماثلة عبر إطلاق تطبيق TikTok محلي خاص بها، منفصل عن النسخة العالمية.

ورغم الانقسام التقني، من المتوقع أن التطبيق الأمريكي لن يختلف كثيرًا في الشكل أو المضمون عن النسخة الحالية، إلا أن البعض يتوقعون أن تشهد النسخة الأمريكية مزيدًا من المحتوى المتماشي مع سياسات الإدارة الحالية.

هل الصفقة حقيقية هذه المرة؟

حتى اللحظة، لم يتم الإعلان رسميًا عن هوية "الأثرياء" الذين سيشترون عمليات TikTok في الولايات المتحدة، لكن وجود خطة لتطبيق منفصل يشير إلى أن الصفقة قد تكون أقرب من أي وقت مضى.

وإذا تم الأمر، فإن TikTok سيكون قد نجح في البقاء داخل السوق الأمريكية، رغم التهديدات المستمرة بالحظر، وهو ما قد يشكل خيبة أمل كبيرة لمنافسين مثل Instagram، الذين كانوا يراهنون على خروج التطبيق من المشهد.