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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

على الحصان.. محمد رمضان يشارك جمهوره كواليس كليب من ضهر راجل

محمد رمضان
محمد رمضان
يارا أمين

⁨ ⁨ ⁨ ⁨ ⁨ شارك الفنان محمد رمضان، فيديو من كواليس الكليب الجديد “من ضهر راجل”، مع متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وعلق عليه قائلا: “⁨ من تصوير كليب ( من ضهر راجل ) من اقوى حفلة أدب خيل في مصر، شكراً لكل المعلمين اللي نوروني بأجود ٣٠ حصان في مصر”.
 

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد رمضان المرتقب في الساحل الشمالي، يوم 25 يوليو الجاري، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل محمد رمضان، بين الفئات السعرية التالية: (350 جنيه، 500 جنيه، 1000 جنيه، 5000 جنيه، 10000 جنيه). 


أغاني محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو الجاري، أحدث أغانيه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، إلى جانب جميع المنصات الموسيقية المختلفة.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
"أسد، أسود البلد، وزعيم غابتهم."


أعمال محمد رمضان 

من جهة أخرى، أوشك الفنان محمد رمضان على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “أسد” حيث من المقرر أن ينتهي التصوير قريبا.

فيلم أسد

فيلم أسد يشهد أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.

محمد رمضان من ضهر راجل إنستجرام الساحل الشمالي يوتيوب فيلم أسد

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