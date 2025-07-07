قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. لحظات إنقاذ العالقين من حريق سنترال رمسيس
7 ملايين جنيه.. انفراجة بالزمالك بعد انتقال ياسين مرعي للأهلي
أحمد موسي: بعض البرامج لن تظهر على الهواء بسبب حريق سنترال رمسيس
انفجار سيارة مفخخة داخل مبنى الأمن الجنائي بوسط دمشق
تعطل صرف السلع التموينية بعدد من مناطق القاهرة بسبب حريق سنترال رمسيس
طارق العكاري: إثيوبيا تحاول الحصول على إقليم صومالي لعمل منفذ بحري
السفير البريطاني يودع القاهرة بكلمة مؤثرة: سأفتقد المصريين.. أنتم عائلتي
إصابات طفيفة بسبب الأدخنة .. لحظة إسعاف مصابي حريق سنترال رمسيس
القومي لتنظيم الاتصالات: جار السيطرة على حريق سنترال رمسيس
مفاجآت سارة بـ"التعليم الفني" بعد التعديلات الجديدة للقانون|ماذا أعلن نائب الوزير اليوم؟
زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 10,300 جنيه بعد أسبوعين
إصابات طفيفة .. مصدر أمني لـ «صدى البلد»: لا وفيات في حريق سنترال رمسيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يضم 14 أغنية وكاظم الساهر مفاجأة.. تفاصيل ألبوم لطيفة

لطيفة
لطيفة

كشفت الفنانة لطيفة، تفاصيل أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «قلبي ارتاح» وينتظر طرحه يوم 10 يوليو الجاري. 

أغاني ألبوم لطيفة

ويتضمن ألبوم قلبي ارتاح لـ لطيفة، 14 اغنية، هي على النحو التالي: 

  1. قلبي ارتاح، من كلمات: حسام سعيد، ألحان: مصطفى الشعيبي، توزيع موسيقي: محمد ياسر.
  2. هتقبلني، من كلمات: محمد شافعي، ألحان: إسلام رفعت، توزيع موسيقي: إسلام رفعت.
  3. SORRY، من كلمات: مصطفى حدوته، ألحان: أردني، توزيع موسيقي: كلوبكس.
  4. معرفكش، من كلمات: مصطفى حدوته، ألحان: وليد العطار، توزيع موسيقي: كلوبكس. 
  5. عندنا وبس، من كلمات: مصطفى حدوته، ألحان: إسلام السقا، توزيع موسيقي: كلوبكس. 
  6. اكتشفت، من كلمات: محمد شافعي، الحان: إسلام رفعت، توزيع موسيقي: إسلام رفعت.
  7. تسلملي، من كلمات: حسام سعيد، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: خالد نبيل. 
  8. أخبارك ايه، من كلمات: مصطفى حدوته، ألحان: أردني، توزيع موسيقي: كلوبكس.
  9. قضى عليا الحنين، من كلمات: أحمد العزب، ألحان: يوحنا فيكتور، توزيع موسيقي: مؤمن ياسر. 
  10. هوينا هوينا، من كلمات: إسلام الجريني، ألحان: جابر جمال، توزيع موسيقي: أحمد حداد. 
  11. قبل ما تبعد، من كلمات: محمد شافعي، ألحان: إسلام رفعت، توزيع موسيقي: إسلام رفعت.
  12. أنا والله ما أنا، من كلمات: عبد الوهاب محمد، ألحان: كاظم الساهر، توزيع موسيقي: ميشيل فاضل. 
  13. ألف وأرجعله، من كلمات: عبد الوهاب محمد، ألحان: زياد الطويل، توزيع موسيقي موسيقي: خالد نبيل. 
  14. قلبي حن، من كلمات: ياسين حمزاوي، ألحان: أمين القلسي، توزيع موسيقي: أمين القلسي.

ألبوم لطيفة

كشفت النجمة التونسية والعربية لطيفة عن استعدادها لطرح ألبومها الجديد بعنوان "قلبي ارتاح"، بداية من يوم 10 يوليو الجاري، حيث سيضم الألبوم 14 أغنية، يتم إطلاقها تدريجيًا وفق خطة طرح مبتكرة، تتيح للجمهور الاستماع للألبوم على دفعات عبر مختلف المنصات الموسيقية.

وأوضحت لطيفة أن أول دفعة من الألبوم ستُطرح يوم 10 يوليو الجاري.

وأكدت لطيفة في تصريحاتها أن "قلبي ارتاح" يمثل نقلة نوعية في مشوارها الغنائي، قائلة:

“الألبوم مختلف تمامًا عن كل أعمالي السابقة، سواء من حيث التوزيع أو الكلمات أو الألحان. فيه أشكال موسيقية جديدة ومبتكرة تواكب التطور الموسيقي في العالم.”

كما أوضحت أن الأغنيات تنوّعت بين الفرح والألم، الحنين والحزن، والجراح، وهي مشاعر حقيقية عاشتها ولامستها خلال مسيرتها الفنية والإنسانية.

وأضافت لطيفة أن الألبوم سيتضمن مفاجأة خاصة ستُعلن عنها بالتزامن مع إطلاق الأغنيات، دون الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي، مما أثار فضول جمهورها على السوشيال ميديا.

وبالتزامن مع إعلان الألبوم، نشرت لطيفة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة من جلسة تصوير خاصة بالألبوم، نالت إعجاب جمهورها، الذين عبّروا عن حماسهم الشديد لعودة لطيفة بألبوم جديد بعد نجاحاتها الأخيرة.

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات لطيفة كان "مفيش ممنوع"، الذي طُرح العام الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، كما حصد العديد من الجوائز والتكريمات، واعتُبر أول ألبوم في الوطن العربي يتم تصويره بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI).

لطيفة الفنانة لطيفة ألبوم لطيفة أغاني ألبوم لطيفة كاظم الساهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” ..الخطوات والأوراق المطلوبة

الذهب

300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين

قطار - أرشيفية

سقوط البوجي الخلفي.. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار قويسنا عن القضبان

الزمالك

مفاجأة في عقد عبدالله السعيد مع الزمالك.. تفاصيل

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية

سنترال رمسيس

"اتصالات النواب" تكشف موعد عودة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

ترشيحاتنا

نور عمرو دياب

صديقتي المفضلة إلى الأبد.. نور عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدتها

لطيفة

يضم 14 أغنية وكاظم الساهر مفاجأة.. تفاصيل ألبوم لطيفة

هالة صدقي

سيدة الساحل الشمالي.. هالة صدقي تعبر عن حبها لـ مارينا

بالصور

حريق سنترال رمسيس .. محاولات لمحاصرة النيران باستخدام السلالم الهيدروليكية | صور

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

تنقص الوزن والسكر .. اكتشف فوائد حبوب شهيرة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

فكرة سخيفة.. فنان تشكيلي فرنسي آخر يتهم مها الصغير بالسرقة

مها الصغير
مها الصغير
مها الصغير

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

فيديو

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على صاحب صيدلية بسلاح أبيض| فيديو

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

حلا شيحة

لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد