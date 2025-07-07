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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت شلبي يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

مصطفي محمد
مصطفي محمد
حسن العمدة

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن النادي الأهلي مازال يبحث عن مهاجم قوي لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة، في ظل اقتراب رحيل وسام أبو علي المحتمل.

وقال مدحت شلبي خلال تقديمه لبرنامجه "يا مساء الأنوار" الذي يُعرض على قناة" MBC مصر 2"، إن الأهلي يسعى بقوة للتعاقد مع مصطفى محمد، حيث أرسل مندوبيه لمحاولة إقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوف الفريق.

وأشار شلبي إلى أن مصطفى محمد متمسك بمواصلة مسيرته الاحترافية في أوروبا، موضحًا أنه لا يفكر في العودة إلى الدوري المصري في الوقت الراهن.

وأضاف، أن العلاقة بين مصطفى محمد ونادي نانت الفرنسي ليست مثالية، مما قد يدفع اللاعب للتفكير في خوض تجارب جديدة بعيدًا عن النادي الفرنسي.

وتابع شلبي قائلاً: "مصطفى محمد يواجه أزمة في نادي نانت، وتجربته هناك لم تكن كما كان يتوقع، ومن الممكن أن يدفعه ذلك للبحث عن فرص أفضل في أماكن أخرى".

مدحت شلبي النادي الأهلي الأهلي وسام أبو علي مصطفى محمد الدوري المصري

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