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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اخبار الوادي الجديد.. اعتماد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني.. ووزير التعليم العالي يُكلف عبد العزيز بتولي رئاسة الجامعة الأهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني


اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، درجات القبول بمدارس التعليم الفني للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، وذلك وفقًا للقدرة الاستيعابية لمدارس التعليم الفني بالمراكز المختلفة  

وأوضح الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم تحديد مجموع القبول كالتالى:

إدارة الخارجة التعليمية : 
مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين )  210درجة.
 مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات 160درجة  
مدرسة المروة الثانوية التجارية 260 درجة ( بنين وبنات) 
مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية 150 درجة للبنين  و250 للبنات .
بالنسبة للتعليم المزدوج : 
تعليم فندقي 225 بنين وبنات 
ملابس جاهزة 225 بنين وبنات

إدارة الداخلة التعليمية: 
مدرسة موط الصناعية للبنين 160 درجة 
 مدرسة موط الثانوية الصناعبة للبنات 160درجة 
مدرسة موط الثانوية التجارية 260 درجة بنين وبنات.
 مدرسة موط الزراعية 150 درجة بنين وبنات .

 إدارة الفرافرة التعليمية: 
مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة 160درجة بنين و190درجة بنات 
مدرسة ابو بكر الصديق الثانوية الصناعية 160 للبنين و البنات 
 مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية 150 درجة للبنين والبنات .

إدارة بلاط التعليمية: 
مدرسة بلاط الثانوية الزراعية 150 درجة للبنين والبنات.

إدارة باريس التعليمية: 
مدرسة باريس الثانوية الزراعية 150 بنين و بنات.
مدرسة باريس الثانوية الصناعية 230 درجة للبنين والبنات.


وزير التعليم العالي يُكلف رئيس الوادي الجديد بتولي رئاسة الجامعة الأهلية


وجّه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكليف الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، لتسيير أعمال جامعة الوادي الجديد الأهلية ، إلى جانب استمراره في رئاسة الجامعة الحكومية لحين الانتهاء من تعيين رئيس للجامعة الاهلية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على توحيد الرؤية وتكامل الجهود بين الجامعتين، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية، وتعزيز فرص التعاون الأكاديمي والإداري بما يخدم أبناء المحافظة.

ويُعد الدكتور طنطاوي ، من القيادات الجامعية المتميزة، حيث نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق طفرة ملموسة في مختلف قطاعات جامعة الوادي الجديد، من خلال تطوير البرامج الدراسية، ودعم البحث العلمي، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.


محافظ الوادي الجديد يُصدر قرارًا بتكليف رؤساء مركزي الداخلة والفرافرة


أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، القرار رقم ٢٨٤  لسنة ٢٠٢٥ ، بتكليف اللواء ياسر كمال الدين محمد رئيسًا لمركز ومدينة الفرافرة، والدكتور ياسر محمود رئيسًا لمركز ومدينة الداخلة، وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وشدّد المحافظ على ضرورة التركيز على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها، والدفع بمعدلات الإنجاز في المشروعات الجارية بكافة المراكز للارتقاء بمنظومة الإدارة المحلية وتوفير خدمات لائقة للمواطنين.

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