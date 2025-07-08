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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: تأجيل الرسوم الأمريكية يخفف الضغوط على الأسواق العالمية

الأسواق العالمية
الأسواق العالمية
علي مكي

قال الخبير الاقتصادي علي حمودي، إن الأسواق العالمية شهدت تذبذبات حادة خلال الفترة الماضية بسبب إعلان فرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة على شركائها التجاريين، قبل أن تتجه الإدارة الأمريكية لتأجيل تنفيذ هذه الرسوم من 9 يوليو إلى 1 أغسطس المقبل.


وأوضح حمودي، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن الأسواق تأثرت سلباً بين أبريل وحتى وقت قريب بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، قبل أن تشهد انتعاشاً طفيفاً مع كل تأجيل يتم الإعلان عنه. وأضاف أن الدولار الأمريكي ظل محافظاً على مستويات منخفضة مقابل اليورو، لم يشهدها منذ ثلاث سنوات، في ظل استمرار التوترات التجارية.


وأشار إلى أن تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ورفض الرئيس ترامب في الوقت الحالي تنفيذ الرسوم الجمركية يزيد من حالة الترقب في الأسواق، لكنه يحذر من أن استمرار هذه المراحل من الوعيد والتهديد ستستمر في إرباك المستثمرين حتى تتضح الصورة النهائية حول العلاقات التجارية الأمريكية الدولية.


ورداً على سؤال حول تأثير إطلاق إيلون ماسك لحزب سياسي جديد على سهم تسلا، أشار حمودي إلى أن هذا الحدث أدى إلى انخفاض سعر سهم الشركة بنسبة 7%، بسبب المخاوف من تشتيت انتباه ماسك عن مهامه كرئيس تنفيذي، إلى جانب تعقيد العلاقة بين ماسك وترامب. كما لفت إلى أن تدخل السياسة في قطاع السيارات الكهربائية الأمريكية يزيد من المنافسة مع الصين، التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، ما أثر سلباً على مبيعات تسلا في أوروبا وأماكن أخرى.


وأكد حمودي أن استمرار هذه التوترات والشكوك حول الرسوم الجمركية يجعل من الصعب تحديد القطاعات الواعدة في الأسواق الأمريكية، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال مبكراً لرسم خارطة واضحة لعام 2025 بسبب عدم استقرار العلاقات ا

خبير اقتصادى الأسواق العالمية الرسوم الأمريكية

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