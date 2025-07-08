إجراءات خاصة تؤجل انضمام أحمد شريف والمهدى سليمان للزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن الثنائي أحمد شريف، مهاجم فاركو، والمهدي سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندري، لم ينضما حتى الآن إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد، المقام خارج مقر النادي، رغم إنهاء الاتفاق معهما بشكل نهائي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:” أوضح المصدر أن غياب الثنائي عن المعسكر في هذه المرحلة يعود إلى وجود بعض الإجراءات الخاصة التي لم يتم الانتهاء منها بعد، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي، ومن المنتظر انضمام اللاعبين فور الانتهاء من هذه التفاصيل”.

وأضاف:” كان الزمالك قد دخل في مفاوضات مكثفة مع الثنائي خلال الفترة الماضية لتدعيم صفوف الفريق بناءً على رؤية المدير الفني الجديد يانيك فيريرا، والذي يسعى لتجهيز قائمة قوية للموسم المقبل”.

واختتم:” من المنتظر أن يُحسم الموقف النهائي لانضمام اللاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الإدارية والطبية الخاصة بهما”.