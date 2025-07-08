نائب محافظ دمياط تؤكد ضرورة نشر ثقافة الأمان الإشعاعي بالمحافظة

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا مع وفد من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وبدء سلسلة من التدريبات التوعوية حول التعامل مع حالات الطوارئ الإشعاعية، والمقرر تنفيذها بمكتبة مصر العامة بدمياط.

حضر اللقاء كل من الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة التعاون الدولي والعلاقات العامة بالهيئة، ورامي عفيفي، أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي، والأستاذ محمود جودة، أخصائيي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة، وأكرم فياض، مدير مكتبات مصر العامة بدمياط.

وخلال الاجتماع، استعرض وفد الهيئة دورها في نشر ثقافة الأمان النووي والإشعاعي في مصر، والتعاون المثمر القائم مع عدد من المحافظات المصرية لنشر الوعي المجتمعي بالأنشطة النووية والإشعاعية، وطرق التعامل الآمن مع الطوارئ ذات الصلة.

وأكد أكرم فياض أن مكتبة مصر العامة بدمياط قد بدأت بالفعل تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية، منها ندوة وورش عمل استهدفت المواطنين والأطفال، للتعريف بكيفية التعامل مع التسربات الإشعاعية، إلى جانب تقديم معلومات مبسطة حول استخدامات الطاقة النووية في الحياة اليومية.

كما أشار إلى أن المكتبة ستستمر في تنفيذ تدريبات وفعاليات مماثلة ضمن خطة توعية مستمرة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لضمان رفع الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة.

وتضمن اللقاء أيضًا مناقشة الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين الهيئة ومحافظة دمياط، وآليات التوسع في برامج التوعية والتدريب لتشمل مختلف المراكز والقرى.