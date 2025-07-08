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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لامعة وبيضاء.. وصفة سحرية تزيل اصفرار الأسنان في دقيقة

أسنان
أسنان
ريهام قدري

يعاني الكثير من اصفرار الأسنان التي تحتاج إلى عناية، ويحاول البعض الاعتماد على طرق طبيعة لحل هذه المشكلة، ونقدم لكِ وصفة سحرية وطبيعية للتخلص من اصفرار الأسنان بشكل آمن وفعّال:

الوصفة السحرية:
مكوناتها
ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو القليل من خل التفاح

القليل من معجون الأسنان (اختياري)

فرشاة أسنان ناعمة


الطريقة:
اخلطي صودا الخبز مع الليمون (أو خل التفاح) حتى تحصلي على عجينة.

ضعي القليل من المعجون (اختياري) لتهدئة الطعم وتقوية التأثير.

اغسلي أسنانك بالخليط لمدة دقيقة واحدة فقط، بحركات دائرية ناعمة.

اشطفي جيدًا بالماء.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع فقط.

تحذيرات:

لا تفرطي في الاستخدام حتى لا تضعفي مينا الأسنان.

إذا شعرتِ بأي تحسس، توقفي فورًا عن استخدامها.

لا تناسب الأطفال أو أصحاب اللثة الحساسة بدون استشارة طبيب.

نصيحة إضافية:

لنتائج تدوم أطول، قللي من القهوة والمشروبات الغازية، واغسلي أسنانك بعد تناول الفواكه الحمضية.

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