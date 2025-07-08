حريق سنترال رمسيس| تفاصيل 7 ساعات تعطل فيها تشغيل الرحلات الجوية بمطار القاهرة

تسببت أزمة العطل المفاجئ الذي طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات الماضية، بسبب الحريق الهائل الذي شب في سنترال رمسيس، إلى تأثر نظام تشغيل الرحلات في مطار القاهرة الدولي لنحو قرابة 7 ساعات، مما أدى إلى تأخر إقلاع عشرات الرحلات الجوية الدولية.

وزارة الطيران أعلنت مع فجر اليوم، أن حركة التشغيل بمطار القاهرة الدولي شهدت تعطل خلال الفترة من الساعه ١٨:٠٠ مساء يوم الاثنين الموافق ٧/٧/٢٠٢٥ وحتى الساعة الواحدة صباح يوم الثلاثاء.

قالت وزارة الطيران، إن اجمالى عدد الرحلات المجدولة (٦٩) رحلة جوية خلال هذه الساعات التي تأثر فيها نظام التشغيل بالكامل في جميع مباني الركاب بمطار القاهرة، واستطاعت التنسيقات بين الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية بالدولة، إنهاء إجراءات (٣٦) رحلة مع منتصف الليل، وبقرب حلول فجر اليوم، أقلعت الرحلات المتبقية التي تأثر تشغيلها وكان عددها (٣٣) رحلة.

وأعلنت وزارة الطيران، فجرا عن إقلاع جميع الرحلات الجوية التى تأثرت نتيجه العطل المفاجئ الذى طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت بنجاح وعادت حركة التشغيل إلى طبيعتها بمطار القاهره الدولي، واستعادة نظام التشغيل بالكامل في جميع مباني الركاب ، وذلك من خلال تنفيذ حلول بديلة بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية بالدوله .

وتواصل فرق التشغيل بالمطار عملها بكفاءة عالية لضمان استمرارية الأداء التشغيلي، والمتابعة الدقيقة لكافة الأنظمة الفنية والتشغيلية، بما يضمن استمرار تقديم أفضل الخدمات للمسافرين ووفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة.

أكدت وزارة الطيران أن باقي المطارات المصرية تواصل عملها بشكل طبيعي وفقًا لجداول التشغيل المعتمدة، دون أن تتأثر بتداعيات هذا العطل المؤقت، مشيدةً بجهود فرق العمل الفنية والتشغيلية في إدارة الموقف بكفاءة عالية، والحفاظ على انسيابية الحركة التشغيلية.

جددت وزارة الطيران المدني تأكيدها على المتابعة اللحظية للموقف من خلال غرف العمليات المختصة فى كافه قطاعات الدوله ، مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات الفنية المعنية لضمان سرعة استعادة كفاءة التشغيل الكامل والحد من أي تأثيرات على حركة السفر، مع الالتزام التام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

