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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام وبطولات إيفان راكيتيتش بعد اعتزاله كرة القدم..أكثر من 700 مباراة

إيفان راكيتيتش
إيفان راكيتيتش
حمزة شعيب

أعلن النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش إسدال الستار على مسيرته الكروية الحافلة، بعد خوضه آخر فصولها بقميص هايدوك سبليت في بلده الأم، منهياً مشوارًا طويلًا مرّ عبر ملاعب إسبانيا والسعودية، وترك بصمات لا تُنسى مع منتخب كرواتيا.

راكيتيتش، الذي صنع مجده ما بين إشبيلية وبرشلونة في الليجا، وواصل تألقه مع الشباب السعودي، اختار أن يختتم رحلته الكروية حيث بدأ قلبه ينبض بكرة القدم.

ارقام راكيتيتش بعد اعتزاله

عدد المباريات مع الأندية: أكثر من 700 مباراة

برشلونة: 308 مباريات – 36 هدفًا – 40 تمريرة حاسمة

إشبيلية: 323 مباراة – 51 هدفًا

المنتخب الكرواتي: 106 مباراة دولية

 إنجازات تاريخية مع الأندية

 برشلونة (2014 – 2020):

  • 4 ألقاب في الدوري الإسباني
  • 4 بطولات كأس ملك إسبانيا
  • لقب دوري أبطال أوروبا 2015
  • كأس العالم للأندية
  • السوبر الأوروبي
  • 2 كأس السوبر الإسباني

 إشبيلية:

لقب الدوري الأوروبي مرتين (2014 و2020)

 إنجازات دولية لامعة

وصافة كأس العالم 2018 مع كرواتيا

المركز الثالث في مونديال قطر 2022

وصيف دوري الأمم الأوروبية 2023

 

رغم هدوء خروجه من الملاعب، يُعد راكيتيتش من أكثر اللاعبين الكروات تأثيرًا في الجيل الذهبي لبلاده، ومن الركائز التي ساهمت في نقل كرواتيا من منتخب طموح إلى منافس شرس على البطولات العالمية.

برحيله، يطوى فصلٌ من فصول الإبداع في خط الوسط، لكنه سيبقى في ذاكرة الجماهير كلاعب أنيق، متوازن، وقائد صامت صنع الفرق بأدائه المتزن لا بضجيج الأضواء.

راكيتيتش فان راكيتيتش كرواتيا

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