تفاصيل واقعة اتهام مها الصغير بسرقة لوحة فنية لرسامة دنماركية

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد واقعة أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً، حيث اتهمت الرسامة الدنماركية ليزا لاك نيلسن الإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، بسرقة إحدى لوحاتها الفنية ونسبها لنفسها خلال ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي".

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تعليق الفنانة الدنماركية ليزا

وقالت نيلسن، إنها علمت بالأمر بعدما أرسل لها أصدقاؤها مقاطع فيديو من البرنامج باللغة العربية، مما دفعها للاستعانة بآخرين لترجمة المحتوى. وأضافت أنها شعرت بالحزن ورفضت اللجوء إلى القضاء، مفضلة الحديث عن القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت لاحق، اعترفت مها الصغير بالخطأ الذي ارتكبته، ونشرت اعتذاراً رسمياً عبر حساباتها على مواقع التواصل، قائلة: "أنا غلطت"، موضحة أن ما مرت به من ظروف شخصية صعبة لا يبرر ما قامت به.

يُذكر أن فناناً فرنسياً أيضاً اتهم مها الصغير في وقت لاحق بسرقة عمل فني آخر له، ما يزيد من حدة الجدل حول القضية.