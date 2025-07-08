وزير الري: يجب تعزيز جهود توفير التمويلات لتنفيذ مشروعات للمياه بـأفريقيا

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي (AWF) تقديره لجهود مرفق المياه الإفريقي في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بتقنية زووم مع مدير مرفق المياه الإفريقي، وعدد من المساعدين لمدير المرفق، وعدد من مسئولى سكرتارية مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والبنك الإفريقي للتنمية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة، لاستعراض آلية عمل واستراتيجية مرفق المياه الإفريقي وخطة العمل والأنشطة المستقبلية للمرفق، والإعداد للإجتماعات القادمة لمجلس إدارة المرفق واللجان الفرعية والفعاليات الكبرى التي سيشارك بها المرفق مستقبلاً .

وأشار إلى أن هذه الجلسة الهامة تعتبر فرصة لتعزيز أولويات المرفق بشكل أعمق، والإطلاع على المبادرات الجارية، والرؤية المستقبلية لأعمال المرفق، مؤكداً على دعم مصر الكامل لجهود المرفق بما ينعكس على خدمة قطاع المياه بالقارة الإفريقية .

وأكد ضرورة تعزيز التكامل بين جهود مرفق المياه الإفريقي وقضايا التكيف المناخي والبحث العلمى والابتكارات الحديثة في مجال المياه ، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين دول الجنوب – الجنوب (الدول الإفريقية) .

وأشار لأهمية تعزيز جهود توفير التمويلات من جانب الشركاء الدوليين والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات للمياه بالدول الإفريقية، مع تطوير استراتيجيات المرفق بدمج قضايا التغير المناخي والنوع الاجتماعي والإبتكار، مشيراً لإستعداد مصر لتعبئة كافة الخبرات الفنية المصرية لدعم أعمال وأنشطة ومبادرات المرفق .

جدير بالذكر أن مصر تسلمت رئاسة مرفق المياه الإفريقي (AWF) في شهر ابريل ٢٠٢٥ ولمدة عامين ، عقب انتهاء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .