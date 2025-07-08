تعليمات عاجلة من التعليم بشأن البرنامج العلاجي لتلاميذ الابتدائي الضعاف بالمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة الإلتزام التام بالبرنامج العلاجي الخاص بتلاميذ الابتدائي الضعاف ، المرسل من الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة ، وعدم تداول أي برامج علاجية أخرى من أي جهة أو مؤسسة خاصة وذلك من أجل الحفاظ على النسق العام للمواد المقدمة لأبنائنا التلاميذ وارتباطها بأهداف خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذلك يأتي فى ضوء خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تحسين جودة العملية التعليمية داخل مدارس التعليم العام الحلقة الابتدائية على مستوى الجمهورية وحرصا على توحيد الجهود المبذولة نحو الارتقاء بمهارات أبنائنا التلاميذ في تعلم القراءة والكتابة التنبيه المشدد على كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تنفيذ برنامج علاجي لتنمية مهارات وعلاج صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي بإستخدام أنشطة البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة ، وذلك في ضوء خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تحسين جودة العملية التعليمية داخل مدارس التعليم العام (الحلقة الابتدائية ) على مستوى الجمهورية وحرصا على تنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري 136 لسنة 2024 المنظم لسير العملية التعليمية بالحلقة الابتدائية

مدة البرنامج العلاجي لتنمية مهارات وعلاج صعوبات تعلم القراءة والكتابة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدة تنفيذ البرنامج العلاجي لتنمية مهارات وعلاج صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي ، شهرين ابتداءا من اليوم 1 يوليو 2025 حتى 31 أغسطس 2025

ويتم تقييم التلاميذ وإعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ، وتكون أيام تنفيذ البرنامج من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع مع مراعاة أيام الإجازات الرسمية

الفئات المستهدفة من تنفيذ البرنامج العلاجي لتنمية مهارات وعلاج صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

- التلاميذ الذين لم يحققوا نسبة حضور 60% على مدار الفصلين الدراسيين ، وهنا يعد حضور البرنامج العلاجي لتلك الفئة واحتياز التقييم شرطا أساسيا للتصعيد للصف الأعلى

- التلاميذ الذين لم يحققوا المستوى المطلوب وفقا لنتائج التقييمات المبدئية والنهائية التي تمت في اللغة العربية بنهاية الفصل الدراسي الثاني

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية لإبلاغ أولياء الأمور المستهدفين حرصا على مستقبل ابناءهم التلاميذ

جدير بالذكر أنه كانت قد شهدت المدارس الابتدائية ، عقد التقييم المبدئي للصفين الاول والثاني الابتدائي من الاحد 11 مايو 2025 حتى الخميس 15 مايو 2025 ، ثم تم عقد التقييم النهائي لكلا الصفين الأول والثاني الابتدائي من الاحد 18 مايو الى الخميس 22 مايو 2025

تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

يقوم نظام تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها (التحريرية - الشفوية - المهارية )

يتم تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية

يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% بالفصلين الدراسيين ، وفي حالة عدم حضور هذه النسبة لا ينقل إلى الصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم المدرسة بإعداده في نهاية العام الدراسي ، وفي حالة عدم حضور البرنامج العلاجي لا ينقل الطالب إلى الصف الأعلى.



يتم احتساب متوسط درجات التلميذ في كل فصل دراسي، وتكون درجة التقييم الشهري 100 درجة، تقسم كالتالي:

المهام التحريرية.. 20 درجة لكراسة الأداء الصفي ويدون بها التلميذ الممارسات الصفية اليومية وتقيم أسبوعيا + 20 درجة للمهام التحريرية المنزلية وتقيم بشكل أسبوعي من خلال كراسة الواجب، و20 درجة للتقييم الأسبوعي في صورة أسئلة قصيرة.

المهام الشفهية.. تكون من خلال تفاعل التلميذ مع المعلم داخل الحجرة الدراسية عن طريق ممارسة إلقاء الأسئلة والحوار والمناقشة ويتم تسجيلها بدفتر تحضير المعلم بشكل أسبوعي.

المهام المهارية.. تكون من خلال ممارسة التلاميذ للمهارات الحياتية المتعلق بنواتج تعلم المادة الدراسية بشكل أسبوعي مثل استخدام البازل في تكوين الاشكال الهندسية، وتحديد الاتجاهات الجغرافية ، ومهارات التواصل وعلاقة التلميذ بزملائه .. إلخ

الحضور والمواظبة.. 5 درجات يتم تسجيلها بدفتر 5 سلوك بشكل منتظم.

المعلم ملتزم بتسجيل درجات مهام كل تلميذ

ويلتزم المعلم بتسجيل درجات هذه المهام لكل تلميذ في سجل يعده المعلم، ويتضمن توقيع موجه الصفوف الأولى ومدير المدرسة، وفي نهاية كل فصل دراسي، يتسلم ولي الأمر تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ، وذلك باستخدام الأداء المتدرج، على النحو التالي: