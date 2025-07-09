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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يؤكد أهمية تعزيز تمويل مشروعات المياه في إفريقيا ودمج قضايا المناخ والابتكار

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم
أمل مجدى

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه في القارة الإفريقية، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي (AWF)، على الأهمية القصوى لتعزيز جهود توفير التمويلات من جانب الشركاء الدوليين والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات المياه الحيوية في الدول الإفريقية.

 جاء ذلك خلال لقائه بمدير مرفق المياه الإفريقي ومسؤولين آخرين، وشدد على ضرورة دمج قضايا التغير المناخي والنوع الاجتماعي والابتكار في استراتيجيات المرفق.

تعزيز جهود توفير التمويلات

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري رئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي (AWF) أهمية تعزيز جهود توفير التمويلات من جانب الشركاء الدوليين والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات للمياه بالدول الإفريقية، مع تطوير استراتيجيات المرفق بدمج قضايا التغير المناخي والنوع الاجتماعي والابتكار، مشيرا إلى استعداد مصر لتعبئة كافة الخبرات الفنية المصرية لدعم أعمال وأنشطة ومبادرات المرفق.

جاء ذلك خلال لقاء لوزير الري مع مدير مرفق المياه الإفريقي، وعدد من المساعدين لمدير المرفق، وعدد من مسئولي سكرتارية مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) والبنك الإفريقي للتنمية، بحضور عدد من قيادات الوزارة، عبر تقنية زووم، لمناقشة آلية عمل واستراتيجية المرفق وخطة العمل والأنشطة المستقبلية للمرفق، والإعداد للاجتماعات القادمة لمجلس إدارة المرفق واللجان الفرعية والفعاليات الكبرى التي سيشارك بها المرفق مستقبلا.

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره لجهود مرفق المياه الإفريقي في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه الجلسة المهمة تعتبر فرصة لتعزيز أولويات المرفق بشكل أعمق، والاطلاع على المبادرات الجارية، والرؤية المستقبلية لأعمال المرفق، ومؤكدا دعم مصر الكامل لجهود المرفق، بما ينعكس على خدمة قطاع المياه بالقارة الإفريقية.

ولفت الوزير إلى ضرورة تعزيز التكامل بين جهود مرفق المياه الإفريقي وقضايا التكيف المناخي والبحث العلمي والابتكارات الحديثة في مجال المياه، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين دول الجنوب – الجنوب (الدول الإفريقية).

كانت مصر تسلمت رئاسة مرفق المياه الإفريقي (AWF) في شهر أبريل الماضي ولمدة عامين، عقب انتهاء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو). 

الموارد المائية وزير الموارد المائية والري مرفق المياه الإفريقي

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