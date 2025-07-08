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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: مشروعات مسح جوي لتحديد الإمكانات التعدينية في مصر

وزير البترول
وزير البترول
أ ش أ

 أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيوفر لها آليات وإمكانات للتطوير، وكذلك إجراء الأبحاث المطلوبة لجذب الاستثمارات من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التعدين، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تنفيذ مشروعات مسح جوي وسيزمي لتحديد الإمكانات التعدينية في مصر، وذلك ضمن الخطوات المتخذة بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري.
وأضاف بدوي - في لقاء مع أعضاء لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية - أن قطاع التعدين حول العالم أصبح يحظى بأهمية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن الحكومة المصرية وأجهزة الدولة تدعم جهود تطوير قطاع التعدين لجذب شركات التعدين الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع الواعد، ووضع مصر في مكانة كبيرة عالمياً في هذا المجال.
وأشار إلى استهداف وزارة البترول والثروة المعدنية التوسع في مختلف مجالات الصناعات التعدينية التي تحقق أهداف القيمة المضافة وتوفر عوائد متميزة للدولة، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية لقطاع البترول مع غرفة التجارة الأمريكية، وجهود مختلف اللجان التابعة لها لجذب الاستثمارات الأمريكية لمصر، مؤكداً أن الوقت الحالي يعد الأفضل للاستثمار في مجال التعدين بمصر.
من جانبهم، أكد وفد لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية أن الدعم الذي يحظى به قطاع التعدين من الدولة المصرية خلال الفترة الحالية استثنائي، بالإضافة إلى جهود تطوير منظومة الاتفاقيات التعدينية، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، ما يشجع مختلف الشركات العالمية على الدخول والاستثمار به. 
وأشاروا إلى زيارتهم الأخيرة للعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث لمسوا اهتماماً كبيراً من الإدارة الأمريكية بما حدث من تطوير في قطاع التعدين في مصر، ورغبتهم في حث شركات التعدين الأمريكية على الاستثمار بقطاع التعدين في مصر، ولا سيما مجال المعادن النادرة والحيوية، وتنفيذ المشروعات الإستراتيجية الهامة في ذات المجال.

البترول الثروة المعدنية الاستثمارات

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