وزارة البترول تبحث التعاون مع البنك الأوروبي في مجالات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات

بحث الجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول لكفاءة الطاقة والمناخ والبيئة والسلامة، مع وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة جيانبيرو ناسي المدير التنفيذي لتخطيط وتنفيذ استراتيجيات المناخ، والدكتور مارك ديفيس المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، سبل تعزيز التعاون ودعم الجهود المشتركة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، والتحول الطاقي.

وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن البطل أشاد بالشراكة المستمرة والمتميزة بين وزارة البترول والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يعد البنك من شركاء التنمية الاستراتيجيين للوزارة، والذي ساهم في دعم تنفيذ مشروعات وبرامج لبناء القدرات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في قطاع البترول، من خلال منح وقروض ميسرة، فضلاً عن توفير الدعم الفني لإعداد استراتيجية خفض الكربون لقطاع البترول، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

كما تم بحث سبل توفير الدعم الفني لاستكمال الأعمال اللازمة في مجالات خفض انبعاثات الميثان، والتقاط الكربون واستخدامه أو تخزينه، والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة في الشركات التابعة، فضلاً عن دراسة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تعظيم التكامل بين الشركات في المناطق الجغرافية المختلفة.

وتم التوافق حول استمرار دعم البنك لإعداد الدراسات التجارية الخاصة بمشروع وقود الطائرات المستدام، خاصة في ضوء ما أسفرت عنه دراسة الجدوى للمشروع من نتائج ومؤشرات إيجابية، والتي تم إعدادها بتمويل من البنك.

ومن جانبهم، أكد مسؤولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اهتمامهم باستمرار دعم جهود وأنشطة الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي، وتطلعهم لفتح مجالات تعاون جديدة مع الوزارة في هذا الصدد.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على عقد عدة اجتماعات متابعة مع فرق العمل المتخصصة من البنك، وذلك لمناقشة نطاق الأعمال اللازم لكل مجال، والوقوف على موقف التنفيذ، بما يتماشى مع توجيهات وزير البترول، لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم تحقيق الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة.

ن ه ل