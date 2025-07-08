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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يؤكد على الاهتمام بتطوير التعليم والبحث العلمي وربطهما بالصناعة

وزير الدولة للإنتاج الحربي يترأس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة
وزير الدولة للإنتاج الحربي يترأس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة
كريم الخطيب

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر الأكاديمية بقطاع التدريب بمدينة السلام.

حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي في بداية الإجتماع على الاطمئنان على سير العملية التعليمية بالأكاديمية، مؤكداً على اهتمام الوزارة بتطوير منظومة التعليم بمصر وسعيها الدائم إلى ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة بما يساهم في تطوير منظومة التصنيع والإنتاج بالبلاد وذلك من خلال الأذرع التعليمية المختلفة التابعة لها.

واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى ما استعرضه الدكتور وسام محمود عبد العزيز عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة من ملفات عمل الأكاديمية وخطط التطوير المقترحة لتحسين العملية التعليمية بها.

توفير كافة سبل الدعم لطلاب الأكاديمية

 وشدد الوزير "محمد صلاح" على ضرورة توفير كافة سبل الدعم لطلاب الأكاديمية وتشجيعهم على الانخراط في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية بما يصقل مهاراتهم وينمّي شخصياتهم، موجهاً بأهمية الحرص على توفير بيئة عمل مواتية للعاملين بالأكاديمية (سواء أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الموظفين) وتشجيعهم لتطوير الأداء وتحسين جودة التعليم بالأكاديمية بشكل مستمر بما يساهم في الارتقاء بمكانتها وبمستوى طلابها وكذا الإرتقاء بمستوى خريجيها للمنافسة في سوق العمل وتحقيق رؤيتها ورسالتها في المساهمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية على كل المستويات. 

تحقيق هدف الأكاديمية

وأكد الوزيرعلى ضرورة حرص الجميع على تحقيق هدف الأكاديمية الأساسي المتمثل في المساهمة فى تخريج مهندسين أكفاء فى المجالات الهندسية الحديثة (الميكانيكا والكهرباء والكيمياء) ، مشدداً على ضرورة إكساب طلاب الأكاديمية فكر ريادة الأعمال للمساهمة في الخروج بإبتكارات جديدة ووضع حلول لمواجهة مختلف التحديات.

الجدير بالذكر أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تعد صرحاً تعليمياً وبحثياً متميزاً وتضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الذين لا يألون جهداً في مشاركة خبراتهم ومعارفهم ونقلها إلى الطلاب وذلك إيماناً منهم بأهمية إعداد خريج متميز ومؤهل للإلتحاق بسوق العمل.

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي التعليم البحث العلمي التصنيع

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