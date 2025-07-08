قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو تهدد: قد يتم تعديل قائمة الدول غير الصديقة لروسيا
بعد حريق سنترال رمسيس .. مواعيد عمل البنوك الجديدة
بطل نجل شهيد.. الملازم «نور» قدم دورا بطوليا برفقة زملائه في حريق سنترال رمسيس
مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً
التعليم: مجلس النواب أقر تعديل قانون التعليم وإدراج البكالوريا من العام المقبل
هل يوجد فضل في زيارة أضرحة ومقامات آل البيت.. دار الإفتاء تجيب
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله
هدف الأهلي.. يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني يضم أسد الحملاوي رسميا
البكالوريا اختياري.. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون التعليم
الحكومة تطمئن المواطنين بعد حريق سنترال رمسيس: كل البيانات مؤمنة بشكل كامل
سلالم هيدروليكية.. الحماية المدنية تواصل عمليات تبريد مبنى سنترال رمسيس
الأمن يداهم مركزا لعلاج الإدمان بكرداسة بعد وفاة نزيل به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة القاهرة تصدر تعليمات جديدة بعد حريق سنترال رمسيس

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

أكدت محافظة القاهرة ، على استمرار عمل الخطين الساخنين ١١٤ ، و١٥٤٩٦ وخط شركة المياه رقم ١٢٥ ، وعدم وجود تأثير على الخدمة المقدمة من مديريتي التربية والتعليم،  والصحة، والمراكز التكتولوجية بالمحافظة.

حريق سنترال رمسيس 

وكان قد قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس من الحريق الذى نشب به، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

تواصل قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية جهودها للسيطرة على الحريق الذى نشب بسنترال رمسيس دون اصابات أو وفيات ، ويتواجد بموقع الحادث د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة،  واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية.

التربية والتعليم الصحة حريق سنترال رمسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-7-2025 في مصر

زيادة المرتبات 600% لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

زيادة المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

طيران

بعد عطل الإنترنت والاتصالات.. الطيران تعلن جدولة 69 رحلة جوية وإقلاع 36

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025

ترشيحاتنا

محمود عصمت

وزير قطاع الأعمال العام: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة

مؤتمر البنية التحتية للمنشأت الطبية

الشرقاوي: ندعم الصناعة الصحية الإفريقية بشراكات دولية فاعلة

وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي

وزارة البترول تبحث التعاون مع البنك الأوروبي في مجالات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات

بالصور

سيارة مدفونة في قبر منذ 50 عامًا.. استخراج شيفروليه كالجديدة "بدون خدش"

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية .. هتاكل صوابعك وراها

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني

أكثر من مليون شاحنة رام قيد التحقيق بعدما دقت ناقوس الخطر

رام
رام
رام

نيسان تؤجل طرح سيارتين كهربائيتين بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية بأمريكا

نيسان
نيسان
نيسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد