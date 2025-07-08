بالأرقام.. ملخص أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس

كشفت تقرير إنجازات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على مدار الفصل التشريعي الثاني خلال دور الانعقاد الخامس عن عقد 62 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 220 ساعة.

وجاء ملخص جلسات المجلس كالآتي:



عدد الجلسات: 62 جلسة بإجمالي عدد ساعات 220 ساعة

عدد القوانين: 186

عدد المواد: 2635



الاتفاقيات الدولية: 63 اتفاقية دولية.

عدد اجتماعات اللجان: 3020 اجتماعاً بإجمالي عدد ساعات 3260 ساعة.

عدد تقارير اللجان التي انتهى المجلس من نظرها: 756 تقريراً

الاقتراحات برغبات: 417

طلبات الإحاطة: 2230 باللجان النوعية.

عدد الزيارات الميدانية: 19

*الدبلوماسية البرلمانية:*

شهدت الدبلوماسية البرلمانية المصرية خلال دور الانعقاد الخامس نشاطًا مُكثفًا، حيث شارك مجلس النواب المصري بشكل منتظم وفعال في اجتماعات الاتحادات والمنظمات التي يحظى بعضويتها، وقد تكلل هذا النشاط بتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كما حرص المستشار الدكتور رئيس المجلس على المشاركة المنتظمة في أعمال الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي، فضلاً عن نشاط مُكثف للدبلوماسية البرلمانية في شقها الثنائي باستقبال العديد من رؤساء الدول والبرلمانات والحكومات، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف في القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المُشترك.