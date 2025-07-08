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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بالأرقام.. ملخص أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس

حصاد جلسات النواب
حصاد جلسات النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

كشفت تقرير إنجازات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على مدار الفصل التشريعي الثاني خلال دور الانعقاد الخامس عن عقد 62 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 220 ساعة. 

وجاء ملخص جلسات المجلس كالآتي: 


عدد الجلسات: 62 جلسة    بإجمالي عدد ساعات 220 ساعة
عدد القوانين: 186      

  عدد المواد: 2635
 

الاتفاقيات الدولية: 63 اتفاقية دولية.

عدد اجتماعات اللجان: 3020 اجتماعاً بإجمالي عدد ساعات 3260 ساعة.
عدد تقارير اللجان التي انتهى المجلس من نظرها: 756 تقريراً
الاقتراحات برغبات: 417
طلبات الإحاطة: 2230 باللجان النوعية.
عدد الزيارات الميدانية: 19

*الدبلوماسية البرلمانية:*
شهدت الدبلوماسية البرلمانية المصرية خلال دور الانعقاد الخامس نشاطًا مُكثفًا، حيث شارك مجلس النواب المصري بشكل منتظم وفعال في اجتماعات الاتحادات والمنظمات التي يحظى بعضويتها، وقد تكلل هذا النشاط بتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كما حرص المستشار الدكتور رئيس المجلس على المشاركة المنتظمة في أعمال الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي، فضلاً عن نشاط مُكثف للدبلوماسية البرلمانية في شقها الثنائي باستقبال العديد من رؤساء الدول والبرلمانات والحكومات، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف في القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المُشترك.

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